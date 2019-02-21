РИАМО – 21 фев. С начала текущего года Госжилинспекция Московской области выдала более 2 тысяч предостережений собственникам газифицированных помещений в многоквартирных домах региона, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В предостережениях содержатся требования об устранении нарушений правил безопасного использования и содержания внутриквартирного газового оборудования (ВКГО). В основном они касаются заключения договоров на техническое обслуживание приборов.

«Собственники получают предостережения в том случае, когда нарушения есть, но они не носят опасного характера. Их выдача не влечет привлечение к административной ответственности», – сказал глава Госжилинспекции Подмосковья Вадим Соков.

Он также отметил, что с начала года надзорное ведомство проверило 10 специализированных организаций, которые занимаются техническим обслуживанием, ремонтом и техническим диагностированием внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в многоквартирных домах. В работе 9 из них были выявлены различные нарушения. Организации получили предписания на их устранение.

Организации также привлечены к ответственности по статье 9.23 КоАП РФ «Нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

«Все нарушения были выявлены в ходе систематических комиссионных проверок. Контроль безопасности при пользовании газом – один из приоритетов в работе Госжилинспекции по решению комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности при губернаторе Московской области, а также поручению министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ», – отметил Соков.