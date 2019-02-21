РИАМО - 21 фев. Видеоролик с перевернувшимся на бок пассажирским автобусом на трассе А-107 в Раменском районе опубликовал интернет-портал Life.

На записи видно, как автобус с прицепом на боку лежит в кювете. Возле него работают сотрудники ГИБДД.

По данным ГУ МВД России по Московской области, опрокидывание автобуса произошло из-за того, что он припарковался на обочине и под колесами просел снег.

В результате происшествия никто не пострадал.

Пассажирский автобус перевернулся в Подмосковье. ВИДЕО>>