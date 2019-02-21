РИАМО - 21 фев. На завершение строительства проблемных домов в поселении Марушкинское новой Москвы выделили грант в размере 504 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«В 2019 году ООО «Мосотделстрой №1» получит грант из бюджета города Москвы в размере 504 миллионов рублей на завершение строительства проблемных домов в поселении Марушкинское, дома 1, 2, 3, 4 (НАО). Соответствующее постановление правительства Москвы (№92-ПП) принято 19 февраля 2019 года», - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она отметила, что издание этого нормативного правового акта подтверждает готовность города достроить проблемный объект в Новомосковском административном округе.

По ее словам, перечисление денежных средств позволит городскому застройщику (ООО «Мосотделстрой №1») возобновить строительство корпусов в соответствии с утвержденной дорожной картой, то есть в третьем квартале текущего года.

«В данный момент компания-застройщик проводит корпоративные процедуры по передаче доли города Москвы в объекте незавершенного строительства в уставный капитал, а в ближайшее время приступит к разработке проектно-сметной документации. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец 2020 года», - добавила Пятова.

Строительство жилого комплекса в поселении Марушкинское не ведется с 2013 года. Бывший застройщик ООО «Комземстрой» был ликвидирован по заявлению учредителей в Кирове при наличии неисполненных обязательств перед гражданами и администрацией Наро-Фоминского района (сейчас территория НАО Москвы).