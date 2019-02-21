РИАМО - 21 фев. Столичную клинику «Асклепий мед» закрыли, а ее директора приговорили к 1,5 годам заключения из-за гибели пациентки при проведении некачественной пластической операции, сообщается на сайте Росздравнадзора.

«Федеральный судья Мещанского суда города Москвы признал руководителя клиники виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») и назначил генеральному директору ООО «Асклепий мед» Сагындыку Кудайбердиеву наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев», - говорится в сообщении.

Клиника «Асклепий мед» в Москве закрыта.

В июле 2018 года территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области была проведена внеплановая выездная проверка клиники «Асклепий мед», где во время выполнения эстетической операции по пластике половых губ скончалась женщина 1978 года рождения.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что организация не имела лицензии на осуществление медицинской деятельности, что не давало ей право оказывать медицинскую помощь.

При этом клиника «Асклепий мед» предлагала гражданам стран СНГ, временно проживающим в столице, широкий спектр медуслуг, которые не были безопасными для пациентов: врачи не имели должной квалификации, отсутствовало необходимое в ходе лечения оборудование, применялись недоброкачественные и просроченные лекарственные препараты и медицинские изделия.

Росздравнадзором были приняты меры административного реагирования, а материалы проверки - переданы в Главное следственное управление СК РФ по Москве.