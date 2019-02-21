РИАМО - 21 фев. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев планирует встретиться с обновленным составом регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ), сообщила в четверг вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

«По окончании всех секций мы соберем все ваши предложения, рекомендации, критические замечания, и в ближайшее время Андрей Юрьевич Воробьев встретится с обновленным составом регионального отделения организации», - сказала Виртуозова на конференции отделения ОНФ в Московской области.

Виртуозова добавила, что региональные власти взаимодействуют с ОНФ в ежедневном режиме.

«Мы с первого дня образования ОНФ ведем конструктивный диалог, и этот диалог ежедневный. У нас налажено личное взаимодействие. Московская область сегодня идет по дороге очень больших преобразований, это всегда нелегко, губернатор и команда не боятся вызовов. У нас бывают и сложности, где-то мы что-то недосматриваем, учитываем свои ошибки. Здесь отдельная роль ОНФ, конечно, чтобы указать нам наши недочеты, ошибки, недосмотры. За вашу конструктивную позицию отдельное вам спасибо», - отметила Виртуозова.

Общероссийский народный фронт – общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны.