РИАМО - 21 фев. Съехавший в кювет на трассе в Раменском районе Московской области автобус является заказным транспортом из Краснодарского края, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

На 169-м километре трассы А-107 перевернулся пассажирский автобус, его опрокидывание произошло из-за неустойчивого места парковки транспортного средства.

«В Раменском районе автобус съехал в кювет. В Минтрансе области пояснили, что инцидент произошел с заказным автобусом из Краснодарского края. Автобус завалился на бок. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.