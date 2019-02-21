РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 фев. Жители микрорайона Самолет Люберец попросили построить пешеходный мост через реку Пехорку, сейчас люди ходят по доске, сообщается в Instagram-аккаунте Lyubdo.
«Жители микрорайона Самолет до сих пор переходят реку Пехорку через перекладину, а не через мост, который обещали еще в ноябре», – говорится в сообщении.
По словам заместителя руководителя администрации Эдуарда Сигалова, место, на котором жители просят возвести пешеходный мост, находится в поле.
«Необходимо определить, кто будет следить за состоянием моста», – сказал Сигалов.
Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поручил зафиксировать вопрос и рассмотреть его на заседании рабочей группы.
«Понятно, что мостик будет. Но надо понять где, как и за какие деньги? Поработаем с рабочей группой и примем решение», – отметил Ружицкий.
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