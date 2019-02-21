РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 фев. Жители микрорайона Самолет Люберец попросили построить пешеходный мост через реку Пехорку, сейчас люди ходят по доске, сообщается в Instagram-аккаунте Lyubdo.

«Жители микрорайона Самолет до сих пор переходят реку Пехорку через перекладину, а не через мост, который обещали еще в ноябре», – говорится в сообщении.

По словам заместителя руководителя администрации Эдуарда Сигалова, место, на котором жители просят возвести пешеходный мост, находится в поле.

«Необходимо определить, кто будет следить за состоянием моста», – сказал Сигалов.

Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поручил зафиксировать вопрос и рассмотреть его на заседании рабочей группы.

«Понятно, что мостик будет. Но надо понять где, как и за какие деньги? Поработаем с рабочей группой и примем решение», – отметил Ружицкий.