РИАМО – 21 фев. Свыше 500 человек сделали прививки от кори в Высшей школе экономики (ВШЭ) в столице с 19 февраля, вакцинация проводится бесплатно, сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.

«С 19 февраля в университете идет вакцинация против кори. Привиться бесплатно могут все студенты и сотрудники, в том числе и иностранные граждане. Напоминаем, что корь - крайне опасное и заразное заболевание, единственный способ предотвратить которое - вакцинация. Вакцинация идет в двух зданиях ВШЭ - на Мясницкой, 11, и Мясницкой, 20, с 11:00 до 18:00», – говорится в сообщении.

Вакцинация была организована в соответствии с предписанием Роспотребнадзора в связи с регистрацией случая кори у одного из студентов ВШЭ, пояснила начальник управления социальной сферы ВШЭ Елена Какабадзе.

«Вакцинацию проводят медицинские работники ГБУЗ «ГП №5 ДЗМ». Сначала предполагалось, что работать будет одна бригада, но по инициативе НИУ ВШЭ оперативно была вызвана еще одна команда медиков для проведения вакцинации в здании на Мясницкой, 11, чтобы привиться могло как можно больше народа», – уточнила она.

К утру четверга привились уже более 500 сотрудников и студентов, и желающих по-прежнему много.