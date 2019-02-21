В преддверии гендерных праздников все в очередной раз озадачиваются и пытаются сделать друг другу сюрприз, чтобы не дарить банальные носки и конфеты. Однако, чтобы подарок действительно порадовал, иногда стоит узнать об этом заранее. Корреспондент РИАМО спросила у мужчин из Московской области, какие подарки к 23 февраля они ждут от своих вторых половин.

Максим Милосердов, начальник поисково-спасательного отряда, 31 год (Серпухов):

© из личного архива Максима © из личного архива Максима 1 из 2

«К сюрпризам я отношусь скептически. Поэтому накануне праздников мы с женой просто договариваемся, что дарить друг другу.

В последние три года я увлекаюсь гонками с препятствиями, и жена оплатила мне очередной забег, который пройдет 23 февраля в Солнечногорске. На всем протяжении маршрута установлены различные виды препятствий – где-то нужно проползти, где-то перелезть, перепрыгнуть. Сейчас мультигонки и спортивное ориентирование очень популярны, даже если ты далек от спорта, это шанс проверить себя на прочность.

Удивить меня чем-то сложно. В юности я занимался в литературном кружке, зачитывался Есениным. На 23 февраля однокурсница подарила мне вышитый портрет Есенина. Пожалуй, это был самый приятный сюрприз».

«После подарка на 8 марта я развелась с мужем»>>

Павел Бережанский, педиатр, 33 года (Одинцово):

© из личного архива Павла © из личного архива Павла © из личного архива Павла 1 из 3

«Я очень люблю 23 февраля. Праздник мы с женой отметим на склоне – пойдем кататься на сноуборде. У нас в Одинцовском районе есть отличные горки, мы катаем почти каждый вечер всей семьей. На день рождения в январе жена подарила мне сноуборд, а на 23 февраля жду от нее шлем.

Из неожиданных подарков запомнился один сюрприз от одноклассниц. Я вырос на Севере, и накануне Дня защитника Отечества девушки заказали двухметровый кусок льда, сами его обтесали и поставили перед школой. Вместо ледяной скульптуры одноклассников получилась что-то между Чебурашкой и Шапокляк».

«Ну что, замуж не вышла?»: москвичи о том, почему не ходят на встречи выпускников>>

Григорий Назаров, педагог (Химки)

«Никаких подарков я не жду! Праздник по традиции отмечу с друзьями. Обычно на 23 февраля мы скидываемся и устраиваем себе активный отдых – катание на хаски или лошадях, жарим шашлыки на природе или устраиваем лыжный забег в Ивантеевском лесу. Считаю, это намного круче любого подарка».

Сергей Вдовенко, шеф-повар, 35 лет (Москва):

© из личного архива Сергея

«Мой план на эту субботу – приготовление тематических ужинов, комплиментов и сет-меню. Какие там подарки. Хотелось бы 23 февраля побыть с женой и сыном, встретиться с родителями, сходить в театр или кино. Но это вряд ли – все праздники я провожу на кухне.

Самая веселая история в День защитника Отечества случилась там же. Я работал в одном из известных отелей и поручил кондитеру сделать торт к 23 февраля на 35 килограмм. Я не стал уточнять – думал, и так все понятно. Солдатики из мастики, танки из марципана, шоколадные пистолеты – стандартный декор.

За сутки я спросил, на какой стадии торт, а кондитер говорит, он уже готов. И тут я вижу огромный черный квадрат! На вопрос, что за странное видение праздника, кондитер ответил: «Вы сказали, сделать торт к 23 февраля. А это же день рождения Казимира Малевича, автора «Черного квадрата».

«Сломала зуб и нашла мужа» — как встретить любовь в необычном месте>>

Александр Иванов, начальник пожарной части (Серпухов):

© из личного архива Александра

«В свободное время я люблю рыбачить. Рыбалка – это единственное место, где я могу хоть на время выкинуть все проблемы из головы и остаться наедине с природой. Надеюсь, близкие осчастливят подарком, который пригодится в моем хобби.

Отмечать мужской праздник будем вдвоем с сыном, планирую вырастить из него военного. 23 февраля в Серпухове пройдет множество мероприятий, посвященных патриотическому воспитанию».