РИАМО - 21 фев. Вечером 23 февраля изменится график работы Московской канатной дороги, кабинки не будут останавливаться на станции «Лужники», сообщается на сайте канатной дороги.

«23 февраля канатная дорога работает по следующему графику: с 12:00 до 17:00 станции «Воробьевы горы» и «Лужники» работают в штатном режиме, с 17:00 до 19:00 канатная дорога работает без высадки на станции «Лужники», - говорится в сообщении

В 19:00 - завершение рабочего дня канатной дороги в связи с проведением праздничного салюта в столице.

«Приносим извинения за доставленные неудобства», - уточняется в материале.

Канатная дорога в «Лужниках» открылась для пассажиров 27 ноября. Всего на маршруте три станции: «Лужники» (рядом со стадионом), «Новая Лига» (нижняя станция на Воробьевской набережной, временно не работает, несет спортивное назначение) и «Воробьевы горы» (у смотровой площадки).

Пассажиров перевозят 35 закрытых кабинок на восемь мест каждая, спроектированные компанией PorscheDesignStudio.