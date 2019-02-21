РИАМО - 21 фев. В поселке Монино городского округа Щелково началось строительство трех жилых корпусов, новостройки будут возведены в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

«Согласно проекту, площадь трех семиэтажных корпусов составит 37,8 тысячи квадратных метров. Дома рассчитаны на 501 квартиру жилой площадью 24,4 тысячи квадратных метров», – отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Артур Гарибян.

На первом этаже предполагается разместить административные помещения общего пользования.

Проектом предусмотрено обустройство площадок для игр детей, спортивных площадок и мест для отдыха, а также парковочного пространства. В благоустройстве будут учтены требования доступности для маломобильных групп населения.

Застройщиком объекта выступает ООО «Специализированный застройщик «Аверус». Плановый срок завершения строительства ожидается во втором квартале 2020 года.