РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. Администрация Подольска в нынешнем году планирует заключить контракт на строительство двух домов в поселке Дубровицы, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник комитета архитектуры и градостроительства администрации Московской области.

В поселке Дубровицы планируется строительство двух жилых домов №№72А и 17А по муниципальной программе городского округа «Жилище» на 2017-2021 годы. Количество жилой площади, планируемой к строительству, составляет 6 736 квадратных метров, что позволит расселить более 5 300 квадратных метров аварийного жилья. Превышение предоставляемой жилплощади образуется за счет расселения коммунальных квартир в аварийных многоквартирных домах в связи с предоставлением благоустроенных однокомнатных квартир взамен занимаемых гражданами комнат в коммунальных квартирах.

«В 2019 году запланированы работы по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации. Также потребуется время, чтобы получить положительное заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» по результатам инженерных изысканий, проектно-сметной документации. Нужно будет разработать рабочую документацию и заключить муниципальный контракт на строительно-монтажные работы», – говорится в сообщении.

В 2018 году комитет получил согласования по земельному участку, технические условия на вынос инженерных сетей из территории застройки, заключил договора безвозмездного пользования земельными участками, градостроительный план земельного участка. Готово техническое задание на выполнение проектно-изыскательских работ. В декабре 2018 года заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ со сроком выполнения до 21 мая 2019 года с учетом получения положительного заключения государственной экспертизы, разработки рабочей документации.

При разработке предпроектной документации комитетом по строительству и архитектуре перед будущими проектировщиками была поставлена задача выполнить проекты домов с включением перечня оборудования для функционирования умного дома с проработкой технико-экономического обоснования, учитывая последующие затраты по эксплуатации жилья и плату жителей за коммунальные услуги.

Функции, обеспечивающие безопасность дома и его обитателей, предполагают наличие в умном доме сигнализации, видеонаблюдения, а также систем обнаружения утечек в водо- и газопроводе и их последующего отключения.