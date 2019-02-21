РИАМО - 21 фев. Все желающие 3 марта могут отправиться на «Экоэлектричке» в Приокско-Террасный заповедник к зубрам и на ферму «Русский страус», а 30 марта – на Лосиную биостанцию, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Как уточняется в материале, орнитологические экскурсии и посещение питомников особенно актуальны в конце зимы – начале весны. В частности, март считается одним из самых удачных месяцев для экотуризма, когда птиц и животных можно наблюдать вблизи, они еще не скрыты листвой и видны издалека.

«В мартовских поездках короткие прогулки на свежем воздухе будут чередоваться с лекциями, познавательными мероприятиями и дегустациями в закрытых отапливаемых помещениях, что исключает возможность переохлаждения. Логистика маршрута проработана так, чтобы во время однодневного тура можно было охватить сразу два интересных местах, именно так будет проходить поездка к зубрам и страусам», – отметил создатель проекта «Экоэлектричка» Вадим Разумов.

Кроме того, следуя данному принципу, помимо посещения Лосиной биостанции 30 марта туристам предложат возможность совершить прогулку по экотропе «Заповедный лес», которая проложена над поверхностью Верхнеяузских болот, добавил он.

Первая в 2019 году поездка туристического проекта «Экоэлектричка» состоялась в национальный парк «Лосиный остров». Любители природы увидели различных зимующих птиц и даже редкую камышницу – эта перелетная птица осталось зимовать у Верхнеяузских болот, а под конец прогулки экскурсантам посчастливилось встретить лося. Экскурсоводы также научили туристов делать экологичные угощения для птиц, которые можно использовать вместо кормушек из пластиковой тары.

Туристический проект «Экоэлектричка» стартовал в сентябре 2017 года. Его инициаторами стали автор блога «Летопись русской усадьбы» Вадим Разумов и ООО «Центральная пригородная пассажирская компания», проект подержали министерство культуры Московской области и министерство экологии и природопользования региона.

За полтора года существования проекта его участниками стали более 500 туристов из Москвы и Московской области, было разработано около 10 зеленых маршрутов по Подмосковью.