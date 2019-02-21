РИАМО – 21 фев. Депутат Мособлдумы Владимир Жук поздравил жителей Дзержинского с наступающим Днем защитника Отечества и пожелал мира и спокойствия, сообщается в документе, имеющемся в распоряжении «РИАМО в Люберцах».

«С Днем защитника Отечества! Уверен, практически в каждом российском мужчине живет или тихо дремлет герой или настоящий Илья Муромец. С праздником, мужчины! Особые слова благодарности всем, кто служит в Вооруженных силах Российской Федерации – мира, добра и спокойствия», – сказал Жук.

Он добавил, что только люди старшего поколения помнят, что дата 23 февраля символизировала мощь сначала Красной, а затем Советской Армии. По словам Жука, этому празднику уже почти сто лет, но для современной России 23 февраля – День защитника Отечества, он приобрел новый акцент.

«Уже несколько лет этот февральский день символизирует мужество, защиту и преданность своей Родине, семье и близким! Сегодня в этом празднике не важен возраст – 16 или 86 лет, стерлась граница армейской подготовки и выправки, главные адресаты сегодняшних торжеств те, кто без раздумий придет на помощь любому и родному человеку, кто поможет слабому и спасет незащищенного», – заключил Жук.