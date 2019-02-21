РИАМО - 21 фев. На 169-м километре трассы А-107 перевернулся пассажирский автобус, его опрокидывание произошло из-за неустойчивого места парковки транспортного средства, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«На 169-м километре трассы А-107 перевернулся пассажирский автобус. Опрокидывание произошло не в следствии аварии. Автобус припарковался на обочине и под колесами просел снег. Что и вызвало опрокидывание», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что информации о пострадавших не поступало.