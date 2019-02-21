РИАМО – 21 фев. В Роскомнадзоре появился протокол, который был составлен из-за административного правонарушения Twitter, сообщает Газета.ru.

Уточняется, что протокол был составлен по статье 19.7 КоАП «Непредставление сведений (информации)».

«…компания не предоставила необходимых сведений о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории России», – отмечается в сообщении.

Протокол передадут мировому судье, который вынесет решение об административной ответственности.

Ранее издание сообщало, что глава Роскомнадзора оценил соблюдение Google российских законов после назначенного штрафа.