РИАМО – 21 фев. В Роскомнадзоре появился протокол, который был составлен из-за административного правонарушения Twitter, сообщает Газета.ru.
Уточняется, что протокол был составлен по статье 19.7 КоАП «Непредставление сведений (информации)».
«…компания не предоставила необходимых сведений о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории России», – отмечается в сообщении.
Протокол передадут мировому судье, который вынесет решение об административной ответственности.
Ранее издание сообщало, что глава Роскомнадзора оценил соблюдение Google российских законов после назначенного штрафа.
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