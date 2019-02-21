РИАМО - 21 фев. В столичных школах к 1 сентября откроют 30 IT-классов, где учащиеся смогут получить предпрофессиональную подготовку в сфере информационных технологий, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин в школе №2098 провел встречу с представителями IT-отрасли, ректорами ведущих вузов России и директорами московских школ. По итогам встречи градоначальник выступил с инициативой открыть в школах города IT-классы.

«Предпрофессиональное образование постепенно становится стандартом подготовки в московских школах. В городе действуют десятки медицинских, инженерных, академических и кадетских классов. Сегодня мы приняли решение сделать следующий шаг – открыть в московских школах IT-классы, в которых ребята будут получать предпрофессиональную подготовку в сфере информационных технологий», – сказал Собянин.

По его словам, необходимость этого решения «очевидна, так как Москва является одним из крупнейших мировых центров развития цифровой экономики».

«Столичные компании предъявляют огромный спрос на специалистов в сфере информационных технологий. С другой стороны, эта профессия пользуются огромным интересом среди школьников», – отметил мэр.

Предпрофессиональные IT-классы будут открыты c 1 сентября 2019 года для учащихся 10 классов в школах, которые будут отобраны на конкурсной основе. Курс обучения будет рассчитан на два года. Школьники будут изучать информационные технологии на продвинутом уровне, включая знакомство с архитектурой и разработкой информационных систем, искусственным интеллектом, инструментами анализа социальных сетей, средствами защиты информационных комплексов, методами криптографии и другими направлениями.

Главными партнерами и разработчиками программ обучения в рамках проекта «IT-класс» стали компания «Яндекс», ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» и Санкт-Петербургский национальный исследо­ва­тельский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в кооперации с известными профильными вузами: МГТУ имени Баумана, МФТИ, НИУ ВШЭ и Московским политехническим университетом.

Обучение в IT-классах позволит выпускникам московских школ сделать осознанный выбор будущей профессии и получить качественные предпрофессиональные знания для поступления в ведущие профильные вузы. По итогам обучения возможно их трудоустройство в компании-партнеры проекта.