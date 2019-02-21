РИАМО – 21 фев. Подмосковным музеям предложили участвовать в конкурсе экскурсий о Великой Отечественной войне, подать заявку можно до 20 апреля, говорится в сообщении пресс-службы Музея Победы.

«В Международный день экскурсовода Музей Победы объявил о начале всероссийского конкурса «Лучшая экскурсия о Великой Отечественной войне». Творческое состязание проводится в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы», – отмечается в сообщении.

Музей Победы предложил экскурсоводам федеральных, региональных, городских и школьных музеев продемонстрировать свое профессиональное мастерство при работе с детьми и молодежью по такой сложной и серьезной теме, как Великая Отечественная война.

«Конкурс призван поддержать стандарты качества экскурсионной работы в военно-исторической сфере и способствовать повышению престижа профессии экскурсовода», – подчеркивается в пресс-релизе.

Соревнование проводится по двум номинациям – «Музей детям» (экскурсии для школьников) и «Молодежный портал» (программы для тех, кому от 18 до 30 лет). Жюри оценит соблюдение экскурсионной методики, интерактивность и оригинальность, глубину раскрытия темы.

«Для участия необходимо до 20 апреля 2019 года направить в адрес музея видеозапись тематической экскурсии», – добавляется в материале.

Участвовать в конкурсе может любой музей, независимо от его уровня или формы подчиненности.

Награждение победителей состоится в Музее Победы в Международный день музеев – 18 мая 2019 года. Лучшим экскурсоводам и музеям – участникам конкурса вручат сертификаты.