РИАМО - 21 фев. Суд привлек к ответственности собственника земельных участков сельскохозяйственного назначения в Можайском округе Подмосковья за невыполнение в срок предписания Россельхознадзора, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Ведомство провело проверку по исполнению требований ранее выданного предписания Людмилой Шмаковой, собственником трех земельных участков сельскохозяйственного назначения, общей площадью 87,7 гектара, расположенных в Можайском городском округе.

«В процессе проведения проверки выявлено, что предписание управления в установленный срок не выполнено. Собственником не проведены мероприятия по ликвидации зарастания земельных участков древесно-кустарниковой и сорной растительностью, участки не огорожены, доступ к ним не ограничен», – отмечается в сообщении.

За выявленные нарушения управлением в отношении Шмаковой был составлен протокол об административном правонарушении, повторно выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Материалы административного дела переданы по месту регистрации собственника в судебный участок №44 района Орехово-Борисово города Москвы для принятия решения.

Решением мирового суда Шмакова привлечена к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 10 тысяч рублей.