РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 фев. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий поздравил жителей горокруга с наступающим Днем защитника Отечества, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В четверг во Дворце культуры городского округа прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.

«Дорогие жители, поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Я хочу вам пожелать здоровья, долголетия, благополучия. При наличии мира и поддержке близких мы с вами горы свернем, потому что у нас огромная, красивая и мощная страна», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что День защитника Отечества – праздник как мужчин, так и женщин.

В рамках мероприятия Ружицкий вручил новым членам «Юнармии» специальные значки. В ряды движения вступили свыше 50 человек.

День защитника Отечества отмечается 23 февраля. Эта дата была установлена федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России», принятым Государственной думой и подписанным президентом РФ Борисом Ельциным 13 марта 1995 года.