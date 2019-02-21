РИАМО – 21 фев. Шестилетний ребенок, брошенный в столичном лесопарке «Лосиный остров», оказался там по инициативе его матери Надежды Куликовой, женщина оставила мальчика умирать, сообщает РЕН ТВ.

Такое мнение высказал старший помощник председателя СК России генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров.

«Эта мама «героиня», она оставила помирать ребенка в парке «Лосиный остров»», – сказал Комиссаров.

Вечером 17 февраля женщина со своим малолетним ребенком заехала на машине в заповедник «Лосиный остров». По версии женщины, в лесу ребенок убежал и не вернулся. Почти сутки спустя мальчик смог выйти на дорогу, его нашли на 102-м километре МКАД в 09:21 18 февраля, откуда мужчина донес его до заправки. Ребенка доставили в больницу с переохлаждением.

Мать-одиночка была задержана сотрудниками правоохранительных органов. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В ходе обыска у нее были обнаружены нож и три рулона скотча.

Рулоны скотча и нож изъяли у матери мальчика, потерявшегося в заповеднике «Лосиный остров»>>