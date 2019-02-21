РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 фев. УК «Белый парус» подмосковной Балашихи по предписанию Госжилинспекции восстановила температурный режим горячей воды в многоквартирном доме №22 на Заречной улице микрорайона Железнодорожный, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Жители многоквартирного дома обратились в Госжилинспекцию с жалобой на нарушение температурного режима горячего водоснабжения. Во время выездной проверки инспекторы произвели замер температуры горячей воды в квартирах. Они установили, что в квартирах заявителей она составила +36,4°C.

«Данные показатели отличаются от требований к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения, предусмотренных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. В соответствии с ними, температура горячей воды в местах водоразбора должна быть не ниже 60° С и не выше 75°С», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

УК ООО «Белый парус» получила предписание о восстановлении температурного режима всем собственникам и нанимателям помещений в указанном доме. Также УК оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Предписание исполнили в отведенный срок в полном объеме. В ходе контрольной проверки исполнения предписания при замерах температуры горячей воды инспекторы зафиксировали цифры, соответствующие установленным требованиям.