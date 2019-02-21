РИАМО - 21 фев. В центре бизнес-авиации (ЦБА) «Внуково-3» будет реконструирован терминал внутренних воздушных линий (ВВЛ), обновленный бизнес-терминал будет больше по площади и по уровню комфорта, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Аэровокзал будет выполнен в современном стиле и при этом достаточно удачно впишется в окружающую застройку. Авторы проекта решили активно использовать навесные панели и витражное остекление, которые будут отличать здание от других терминалов», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он добавил, что аэропорт «Внуково» активно развивается и, как ранее упоминал мэр Москвы Сергей Собянин, он будет единственным аэропортом в стране с собственным метро.

«Новый терминал способен повысить качество обслуживания значительно возросшего пассажиропотока с момента ввода в эксплуатацию старого терминала, в целом повысить привлекательность «Внуково-3» в глазах потенциальных клиентов. Также реконструкция может способствовать усилению рыночных позиций бизнес-авиации и имиджа аэропорта», – отметил управляющий директор АО «Центр бизнес-авиации» Георгий Шаров.

Рядом с реконструируемым терминалом на территории ЦБА запланирована посадочная площадка с местами стоянок для вертолетов, что улучшит мобильность доставки пассажиров бизнес-авиации к терминалам «Внуково-3».

Реконструируемый терминал будет предназначен в первую очередь для внутренних рейсов. При этом он будет соответствовать всем требованиям безопасности и будет служить полноценной точкой отправки пассажиров на взлетную полосу. Общая площадь обновленного терминала составит более 1 тысячи квадратных метров.

«Внуково-3» является крупнейшим центром бизнес-авиации в Европе, предоставляющим полный комплекс услуг по наземному обслуживанию без привлечения сторонних компаний.