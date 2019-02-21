РИАМО – 21 фев. Жителей и гостей Орехово-Зуева приглашают принять участие в творческом фестивале рукоделия «Школа ремесел», который пройдет 2 и 3 марта, сообщается на странице мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

«Скоро весна – пора любви, цветов и вдохновения мастеров! Второго марта начнется XII Творческий фестиваль рукоделия «Школа ремесел», – говорится в сообщении.

Во время фестиваля можно будет посетить выставку-ярмарку рукоделия, мастер-классы для детей и взрослых, а также посмотреть концерт местных танцевальных коллективов.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, фестиваль будет проходить с 11:00 до 18:00 два дня подряд: 2 и 3 марта.

Местом проведения «Школы ремесел» станет 4-й этаж ТЦ «Орех», расположенного по адресу: город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом №78. Вход свободный.