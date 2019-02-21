РИАМО - 21 фев. Рабочие завершили строительство дошкольного образовательного учреждения на 350 мест в районе деревни Десна в новой Москве, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Застройщику выдано заключение о соответствии (ЗОС) построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации. Оформляются документы для выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Учреждение возведено на территории строящегося жилого комплекса в поселении Десеновское. На первом этаже расположены помещения для четырех групп детей раннего возраста, на втором и третьем этажах – по пять групповых ячеек для групп среднего и старшего возраста и подготовительных групп.

Согласно проекту, лечебно-оздоровительные помещения (кабинеты медсестры, логопеда, психолога, процедурная) сосредоточены на первом этаже, а учебно-развивающие (зал для музыкальных занятий и утренников, кружковая, залы для спортивных занятий) – на втором и третьем.

На прилегающей территории оборудованы групповые площадки с теневыми навесами и физкультурная площадка. В теплое время года не менее 50% незастроенной площади озеленят: разобьют газоны и цветники, высадят кустарники и деревья, в том числе хвойные, которые обеспечат наличие зелени в течение всего года.

Здание детского сада возведено за счет инвестора. Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию – март 2019 года.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социальных объектах. К проверкам детского сада в Десеновском привлекались специалисты Центра экспертиз, которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – резюмировал Антосенко.