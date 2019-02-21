РИАМО (КОРОЛЕВ) – 21 фев. Завод «Альфа Лаваль» в подмосковном Королеве модернизирует производство на 70 %, новое поколение теплообменников будет отличаться от предыдущего более высокой энергоэффективностью, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В четверг завод компании «Альфа Лаваль» в Королеве провел День открытых дверей. На нем присутствовал чрезвычайный и полномочный посол королевства Швеции в России Петер Эриксон. Сотрудники завода рассказали о проходящей на заводе модернизации производства и работе сервисного центра, который единственный в России обслуживает теплообменники и сепараторное оборудование.

«Новое поколение теплообменников будет отличаться от предыдущего более высокой энергоэффективностью, меньшим расходом теплоносителя и более низким уровнем загрязнения пластин и прокладок в процессе работы. Обновление пройдет одновременно на всех предприятиях холдинга, включая российский завод, на котором подавляющее большинство сотрудников – жители Королева», – сказала директор производства «Альфа-Лаваль Поток» Екатерина Акулина.

Первый новый продукт вышел в декабре 2018 года, что стало началом двухлетнего цикла модернизации. Сначала новый продукт производится и тестируется на заводе в Швеции, а затем передается на другие производства. Модернизацию планируют полностью завершить к 2020 году.

Подмосковное предприятие «Альфа Лаваль», созданное на базе Болшевского машиностроительного завода, одно из старейших в отрасли и ведет свою историю с 1992 года, когда здесь был собран первый теплообменник. С тех пор на заводе было изготовлено более 100 тысяч теплообменников.

Компания «Альфа Лаваль» – крупнейший в мире поставщик оборудования и решений для различных отраслей промышленности и специфических процессов. Компания тесно работает с заказчиками почти в 100 странах мира. Продукция компании используется на электростанциях, на борту судов, в пищевой, химической, нефтехимической и фармацевтической отраслях, на предприятиях по производству крахмала, сахара, этанола и напитков, в холодильных системах, в коммунальной сфере.