РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 фев. Представитель ГУ МВД России по Московской области Вадим Фомченков 22 февраля проведет в Люберцах прием жителей по вопросам работы полиции, сообщается на сайте ведомства.

«22 февраля в здании МУ МВД России «Люберецкое» будет проводить прием граждан заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Вадим Фомченков по вопросам, касающимся деятельности полиции. Прием пройдет с 16:00 до 18:00», – говорится в сообщении.

Предварительная запись проходит по телефонам: 8(495)554-83-88, 8(495)554-90-90.

Прием пройдет по адресу: Люберцы, улица Котельническая, дом 7А. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.