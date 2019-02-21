РИАМО (БАЛАШИХА) – 21 фев. Полицейские подмосковной Балашихи задержали 37-летнего жителя Орла по подозрению в краже ювелирных украшений на 80 тысяч рублей из квартиры на улице Смельчак, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный муниципального отдела МВД России «Балашихинское» поступило заявление от 40-летней местной жительницы о том, что из ее квартиры на улице Смельчак, похищены ювелирные изделия на сумму 80 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан ранее судимый 37-летний житель города Орел. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит максимальное наказание до 10 лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.