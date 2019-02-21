РИАМО – 21 фев. На видеохостинге YouTube появился еще один посмертный клип рэпера Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, он был снят совместно с исполнителем Marrell еще в 2014 году, сообщает kp.ru.

«Видео на трек Dope было записано при участии музыканта Марка Шинкевича, более известного как Marrell. Сам Marrell, на канале которого было опубликовано видео, написал на своей странице в сети «ВКонтакте», что Децл возлагал большие надежды на этот трек», – отмечается в сообщении.

Певец пояснил, что клип не выходил по разным причинам.

«В том числе и из-за недоснятых кадров, про которые он (Децл – ред.) говорил в интервью. Когда по интернету пошли отрывки съемок «Dope» люди также мало обращали внимания на все это», – поделился Marrell.

Также он отметил, что треки Толмацкого приобрели большую популярность после его смерти.

«Где ж вы раньше все были? Когда вы были так нужны Кириллу своей поддержкой в его творчестве. Это говорит о том, что люди не ценят творцов при жизни, а после того как творцы уходят, людям резко становится интересно всё, что связано с этим человеком», – сетует Шинкевич.

Исполнитель выразил надежду на то, что выложенное видео «порадует глаз поклонников Кирилла», а также написал хэштег #децлжив.

Рэпер Децл скончался в ночь на 3 февраля в Ижевске. Причиной смерти музыканта стала остановка сердца. Ранее в сети был опубликован его последний клип.