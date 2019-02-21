РИАМО – 21 фев. В марте депутаты Мособлдумы проверят ход капремонта домов, объектов культуры и здравоохранения, а также работу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

В четверг в Мособлдуме состоялось заседание фракции «Единая Россия» – его провел руководитель фракции Игорь Брынцалов. В рамках муниципальной недели (с 25 февраля по 3 марта) принято решение уделить особое внимание уточнению адресов проведения ремонта подъездов в 2019 году и сроки проведения работ.

«Программа «Мой подъезд» стартовала в регионе в 2017 году. Основная цель – привести каждый подъезд к нормативному состоянию. На данный момент мы эту программу уже завершаем – осталось около 14,5 тысяч неотремонтированных подъездов», – сказал Брынцалов.

Кроме того, был принят план работы депутатов фракции в марте. Так, будут проведены контрольные мероприятия, касающиеся: переселения граждан из ветхого и аварийного жилья (с 4 по 10 марта); капитального ремонта многоквартирных домов (с 11 по 17 марта).

А также капитального ремонта и реконструкции объектов культуры и спорта (с 18 по 24 марта); капитального ремонта, реконструкции и оснащения оборудованием объектов здравоохранения (с 25 по 31 марта).

Брынцалов напомнил, что в рамках программы в текущем году из аварийного жилья планируют переселить 4 тысячи жителей Московской области, проживающих на 70 тысячах квадратных метров аварийного жилого фонда.