РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 фев. Собака выбежала на проезжую часть в микрорайоне Красная Горка подмосковного Подольска, водителю проезжающего мимо автомобиля пришлось въехать в сугроб, чтобы избежать наезда на животное, машина получила повреждения.

«В четверг утром (21 февраля – ред.) был сильный снегопад, я ехал на своем Ford Mondeo по улице Павлика Морозова. В это время там выгуливал свою немецкую овчарку мужчина, она была без поводка и бросилась на дорогу. Я не стал ее сбивать, в итоге въехал в сугроб. У машины поврежден передний бампер, оптика, верхняя и нижняя решетки радиатора, царапина на крыле и другие повреждения. В автосервисе их оценили на сумму около 30 тысяч рублей», – сообщил «РИАМО в Подольске» водитель.

По его словам, в это же время хозяин собаки, увидев случившееся, бросился бежать.