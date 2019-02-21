РИАМО – 21 фев. Еще одному дому-долгострою компании «СУ-155» в Звенигороде выдано заключение о соответствии, жильцов ждут 128 квартир, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Жилой дом (корпус 14) в микрорайонах 2 и 3 городского округа Звенигород получил заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации», – отметил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

По его словам, площадь четырехсекционного корпуса составляет 9404 квадратных метра.

«В ней к заселению готово 128 квартир, среди которых 64 однокомнатных, 64 двухкомнатных. Площадь жилых помещений в построенном доме составляет 6015 квадратных метров. На первом этаже предусмотрены помещения общественного назначения», – уточняется в сообщении.

Застройщиком данного дома является ЗАО «Стройпромавтоматика». Девелопер завершил строительство корпуса вместо обанкротившейся ГК «СУ-155». При реализации проекта были учтены требования доступности для маломобильных групп населения.

«Объект готовится к вводу в эксплуатацию, после чего квартиры в доме получат 127 пайщиков, вложивших денежные средства в эту стройку», – заключил Гарибян.

Всего в Московской области насчитывалось 66 незавершенных жилых домов группы компаний «СУ-155», обанкротившейся в 2016 году и не выполнившей обязательства перед более чем 13 тысячами человек.