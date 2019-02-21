РИАМО - 21 фев. На территории Подмосковья 22 февраля прогнозируется порывистый ветер с усилением до 21 метра в секунду, на дорогах ожидается гололедица, водителям рекомендуют воздержаться от поездок на личном автотранспорте, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды <…> 22 февраля в течение суток в Московской области сохранятся снег, метель, заносы на дорогах, гололедица, порывы северного ветра 13-18 метров в секунду, днем местами усиление до 21 метра в секунду», – говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют водителям воздержаться от поездок на личном автотранспорте. Прежде, чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия. При движении необходимо соблюдать скоростной режим.

При гололедице пешеходам советуют передвигаться осторожно и наступать на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям рекомендуют использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.