РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. Иномарка въехала в толпу людей, которые переходили автодорогу по пешеходному переходу на улице Орджоникидзе в Подольске, сообщила «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

Инцидент произошел в четверг около 8:36 на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Орджоникидзе, вблизи автобусной остановки «4-е проходные ЗиО».

«Автомобили остановились, чтобы пропустить людей на нерегулируемом пешеходном переходе. В это время выехала иномарка и въехала прямо в толпу людей, которые переходили дорогу», – сказала очевидец.

Она добавила, что легковой автомобиль сбил 2 людей, которые, вероятнее всего, отделались незначительными травмами.

«Иномарка шла слева от нашей машины, но на большой скорости. Думаю, что водитель просто не успел затормозить из-за погодных условий», – пояснила очевидец.

По словам представителя ОГИБДД УМВД России по Подольску, водитель данной иномарки сам обратился в ГИБДД. Данное ДТП оформили. Пока никто из потерпевших за медицинской помощью не обратился.