РИАМО - 21 фев. Движение транспорта на улице Нижние Мневники и в районе Карамышевской набережной ограничили из-за строительства Северо-Западной хорды до 1 декабря, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Ограничения движения на улице Нижние Мневники от дома 62 до дома 110 действует с 15 февраля по 1 декабря на одной полосе в каждом направлении», – говорится в сообщении.

В указанный период ограничено движение на улице Народного Ополчения от дома 2 до дома 14, корпус 1 на четырех полосах с сохранением движения по двух полосам в каждом направлении.

Кроме того, ограничения действуют на Карамышевской набережной от дома 26, корпус 1 до дома 36 на одной полосе с сохранением движения по двум полосам в каждом направлении.