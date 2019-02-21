РИАМО (БАЛАШИХА) – 21 фев. Около 300 учеников школы №6 микрорайона Саввино подмосковной Балашихи побывали на благотворительном спектакле «Сказка о чистом лесе» и смогли не только посмотреть постановку, но и сами поучаствовать в ней, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

На экологический спектакль в Дом культуры «Саввино» пришли ученики вторых и третьих классов школы №6. Автором проекта стал житель подмосковной Балашихи, поэт, песенник, драматург, актер, режиссер и руководитель выездного театра-студии Арт-группа «Колесо» Андрей Якунин. Художником и сценографом спектакля стала Марина Якунина.

«Сегодня мы показали интерактивный спектакль под названием «Сказка о чистом лесе», на который пришли ученики школы №6 микрорайона Саввино. Тема очень актуальная, интересная и имеет воспитательное значение. Сценарий был написан в 2011 году. Боль о том, что наши леса сегодня очень загрязнены, натолкнула меня на создание этой сказки», – сказал Якунин.

Он добавил, что по ее сюжету вражья сила хочет замусорить весь лес и превратить его в большую помойку. В конце постановки, когда вражья сила была побеждена, дети на сцене помогали сказочным героям в уборке леса от мусора, собрав его отдельно в синий и серый мешки. Авторы и актеры старались донести до детей мысль о том, что природа очень хрупкая, и нужно с трепетом к ней относиться. Тогда будет чистый воздух, будут расти цветы, деревья, грибы, ягоды и петь птицы.

«Думаю, сегодня, когда мы много говорим об улучшении экологии, переходе на раздельный сбор твердых коммунальных отходов, это особенно важно и актуально. Буду рад, если зрителями этого спектакля станет как можно больше ребят. Рад, что ребятишки сегодня очень эмоционально и живо участвовали в сказке», – отметил Якунин.

Минувший год был объявлен Годом экологии, и этот спектакль авторы проекта показывали на других площадках в детских садах и клубах Москвы и городов Подмосковья.

На первом съезде экологов 26 июля 2018 года фонд национальной экологической безопасности России вручил Андрею Якунину медаль и грамоту за спектакль «Сказка о чистом лесе».

Директор Дворца культуры «Саввино» Ольга Повстяная-Семенова рассказала, что они давно дружат с театром «Колесо» и с большой радостью поддержали идею показать этот спектакль.

«Мы с большим энтузиазмом и теплотой откликнулись на предложение театра «Колесо», тем более в Год театра, а юные зрители стали благодарными зрителями и участниками и хорошо приняли его», – сказала Повстяная-Семенова.