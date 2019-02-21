РИАМО - 21 фев. Свыше 6,6 тысячи сотрудников коммунальных служб задействованы в уборке снега в населенных пунктах Московской области, они расчищают от снега и обрабатывают противогололедными материалами дворы, дорожки, подходы к остановкам, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

«Для расчистки населенных пунктов Подмосковья от снега задействовано более 6,6 тысячи человек и 1,6 тысячи единиц спецтехники. В случае ухудшения погодных условий будут привлечены дополнительные силы и средства», — сказал Пестов.

Специалисты коммунальных служб расчищают от снега и обрабатывают противогололедными материалами дворы, пешеходные дорожки, подходы к остановкам, социально значимым объектам и другим общественным пространствам.

Снег вывозят в специально определенные для этого места – всего их на территории Подмосковья 220. В регионе также работают девять снегоплавильных установок, позволяющих оперативно растопить большой объем снега.

Коммунально-уборочная техники оборудована датчиками системы ГЛОНАСС. Благодаря этому ее работа контролируется органами местного самоуправления, специалистами министерства благоустройства региона и Госадмтехнадзора Подмосковья. Это позволяет предотвратить простой техники, оперативно и рационально распределять силы и средства коммунальных служб на территории муниципалитетов.