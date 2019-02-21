РИАМО - 21 фев. Трое человек, которые пострадали в результате дорожной аварии в новой Москве, госпитализированы в в состоянии средней тяжести, угрозы для жизни нет, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента здравоохранения столицы.

На Варшавском шоссе в районе поселка Курилово столкнулись автобус и грузовой автомобиль. Всего пострадали семь человек, три пассажира автобуса получили незначительные травмы.

«На место ДТП в поселке Курилово оперативно прибыли бригады центра экстренной медицинской помощи и скорой медицинской помощи. В результате ДТП пострадало три человека, все они в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в городские больницы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время проводится полный комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий, вся медицинская помощь оказывается в полном объеме. Угрозы для жизни нет.