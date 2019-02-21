РИАМО - 21 фев. Компании «Стройтранском» и «Строймост» подозреваются в картельном сговоре при участии в торгах на выполнение работ по ремонту моста в городском округе Павловский Посад, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ведомство выявило признаки антиконкурентного соглашения, заключенного между ООО «Стройтранском» и ООО «Строймост» с целью поддержания цен на торгах, проводимых муниципальным казенным учреждением городского округа Павловский Посад «Центр муниципальных закупок».

«Предметом аукциона являлось право заключить контракт на выполнение работ по ремонту моста в деревне Сонино на общую сумму более 12 миллионов рублей. В ходе торгов, компании отказались от конкурентной борьбы, подали по одному ценовому предложению с незначительным снижением цены, что привело к завышенной сумме контрактов», – говорится в сообщении.

По данному факту управлением возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 федерального закона «О защите конкуренции».