РИАМО - 21 фев. Биотехнологическая компания ЗАО «Биокад» возглавила топ-5 рейтинга в категории «крупные компании с выручкой более 2 миллиардов рублей в год», говорится в сообщении пресс-службыдепартамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

«Биокад» специализируется на разработке и производстве препаратов в области онкологии, аутоиммунных заболеваний и хронических вирусных инфекций.

«На территории ОЭЗ «Технополис «Москва» компания «Биокад» построит высокотехнологичное предприятие по производству 22 лекарственных препаратов. Общий объем инвестиций составит не менее 3 миллиардов рублей. Напомню, с «Биокад» был заключен первый в России офсетный контракт в фармотрасли. Контракт предполагает госзакупки в течение семи лет на сумму 14 миллиардов рублей», – сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Рейтинг «ТехУспех» организован Российской венчурной компанией и включает шесть категорий: крупные компании с выручкой свыше 2 миллиардов рублей; средние – с выручкой от 800 миллионов до 2 миллиардов рублей; малые – с выручкой до 800 миллионов рублей; быстрорастущие компании – по темпам роста выручки; инновационные – компании, которые выпускают высокотехнологическую продукцию, а также компании по объему экспорта.

Кроме «Биокад», в национальный рейтинг «ТехУспех» попали еще пять резидентов ОЭЗ «Технополис «Москва». «Нанотехнологический центр композитов» вошел в топ-10 компаний в категории предприятий с выручкой до 800 миллионов рублей, поднявшись за год с восьмого на шестое место. Кроме того, НЦК вошел в топ-30 в категориях экспортный потенциал, быстрорастущие и инновационные компании.

«Предприятие «Элтекс» – разработчик и производитель телекоммуникационного и сетевого оборудования – занимает седьмую строчку рейтинга в категории – крупные компании. Научно-производственная компания «Профотек» – занимается производством и внедрением собственных инновационных технологий из области фотоники – в «ТехУспехе» участвовала впервые и заняла 22 место в категории инновационные предприятия и 38 строчку в номинации экспортный потенциал.

«ЭнСол Технологии» – разработчик, производитель и интегратор решений для повышения эффективности и снижения операционных издержек логистических, промышленных и торговых компаний – попал в три категории рейтинга: малые предприятия – 18 место, экспортный потенциал – 36-е и инновационные – 60-я строчка.

«Некс-Т», один из ведущих российских производителей интерактивных систем и технических средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья, занял 57 место в категории малые предприятия.