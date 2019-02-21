РИАМО – 21 фев. Более 300 организаций подтвердили свое участие в Дне открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья, который пройдет в марте, регистрация на мероприятие началась три дня назад, говорится в сообщении Госжилинспекции Московской области.

«Уже 311 управляющих компаний Подмосковья прислали свои заявки для участия в акции «День открытых дверей» с начала регистрации в понедельник (18 февраля – ред.). Мероприятие состоится 2 марта, рекомендованное время проведения – с 10:00 до 15:00», – говорится в сообщении.

Акцент во время мартовской акции будет сделан на теме безопасной эксплуатации внутридомового (ВДГО) и внутриквартирного (ВКГО) газового оборудования, а также правил его обслуживания.

«В первую субботу марта специалисты управляющих компаний и сотрудники Госжилинспекции расскажут посетителям офисов УК о безопасном использовании и содержании бытового газового оборудования. В том числе будем разъяснять, почему необходимо заключение договора на техническое обслуживание ВКГО, и где можно получить информацию о специализированных организациях, которые это обслуживание осуществляют», – сказал главный государственный жилищный инспектор Московской области Вадим Соков.

Для наглядности всем организациям, которые уведомили о своем участии в акции, разошлют тематическую презентацию.

«Разумеется, жители смогут решить проблемы и получить консультации и по любым другим волнующим их вопросам из сферы ЖКХ», – добавил Соков.

О том, присоединилась ли та или иная управляющая компания к областной акции, и по какому адресу она проведет прием, можно будет узнать на официальном сайте Госжилинспекции.

«В понедельник, 25 февраля, мы опубликуем и будем ежедневно актуализировать список зарегистрированных УК. Мы принимаем заявки по 28 февраля включительно», – отметил Соков.

Список зарегистрировавшихся управляющих организаций будет опубликован по адресу. Здесь же размещена форма регистрации УК, которую необходимо заполнить и направить на адрес электронной почты: dod@mosreg.ru.