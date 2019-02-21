РИАМО (БАЛАШИХА) – 21 фев. Сотрудники пожарной охраны подмосковной Балашихи ликвидировали возгорание в частном доме на улице Лосиный квартал в четверг утром, информации о пострадавших нет, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену 21 февраля в 11:52 поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: городской округ Балашиха, Лосиный квартал, дом №23», – говорится в сообщении.

В ликвидации возгорания участвовали девять человек, кроме того было использовано три единицы техники.

О пострадавших не сообщается. Дальнейшая информация уточняется.