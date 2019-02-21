РИАМО - 21 фев. Тело неизвестного мужчины без внешних признаков насильственной смерти обнаружили в городском округе Лосино-Петровский, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Двадцатого февраля в 14:30 около СНТ «Ветеран» в городском округе Лосино-Петровский без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины славянской внешности 50-55 лет», – сказал собеседник агентства.

Он утонил, что по данному факту следственный отдел по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области проводит проверку.