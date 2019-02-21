В этот уикенд жители Московского региона еще успеют посетить выставку «Первозданная Россия» перед закрытием, увидеть новый проект фотобиеннале «Мода и стиль в фотографии», закупиться подарками на 23 февраля и 8 марта на Like Market и почувствовать дыхание весны, насладившись тюльпанами с ароматом карамели в «Аптекарском огороде». Обозреватель РИАМО выбрала самые интересные события выходных.

ПЯТНИЦА, 22 февраля

Дизайнерский Like Market

© официальный сайт выставки

Дизайнерская выставка-ярмарка Like Market с 22 по 24 февраля пройдет в пространстве «Хлебозавод № 9». Специально к 23 февраля свои коллекции подготовили дизайнеры и мастера handmade. На ярмарке можно будет купить одежду и аксессуары, косметику и украшения, предметы декора, попробовать экзотическую еду, а также получить подарок.

Где: Москва, «Хлебозавод 9»

Цена: бесплатно

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Выставка «Вперед в прошлое»

Очередная выставка в рамках международной биеннале «Мода и стиль в фотографии-2019» с 21 февраля проходит в Мультимедиа Арт музее. Проект под названием «Old Future»/«Вперед в прошлое», подготовленный совместно с «Harper’s Bazaar», представит Эрик Мадиган Хек – восходящая звезда американской фотографии. Он работает с такими мировыми звездами, как Натали Портман, Тильда Суинтон, Кэри Маллиган, Сирша Ронан, Адель, Фаррелл Уильямс, сотрудничает с Chanel, Rodarte, Alexander McQueen, Jean Paul Gaultier, Valentino, Louis Vuitton, Kenzo и другими мировыми брендами.

Где: Москва, Мультимедиа Арт Музей

Цена: от 250 до 500 рублей

Фестиваль итальянского кино «Из Венеции в Москву»

© официальное сообщество в Facebook

X Фестиваль итальянского кино «Из Венеции в Москву» с 20 по 24 февраля проходит в Москве. Здесь представят ретроспективу, организованную Итальянским институтом культуры и Венецианским биеннале. Фильмом открытия стало «Похищение Караваджо» Роберто Андо. Ровно 50 лет назад знаменитая картина Микеланджело Караваджо «Рождество со святым Лаврентием и святым Франциском» была похищена из оратории Сан-Лоренцо в Палермо и с тех пор является одним из самых разыскиваемых произведений искусства в мире. Также в программе – фильмы «Капри-революция», «Предсказания броненосца», «Самый счастливый парень на свете» и другие.

Где: Москва, кинотеатр «Октябрь»

Цена: 600 рублей

Рок-поэма «Моби Дик»

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Рок-поэму «Моби Дик» по легендарному роману американского писателя Германа Мелвилла 22 и 23 февраля можно увидеть на сцене КЦ «Москвич». Масштабное театрально-музыкальное шоу с участием российской рок-группы «Театр Теней» объединит драматический театр, рок-концерт, перформанс, современную хореографию и видео-арт – новый эксперимент для российской сцены. По задумке организаторов зрители рок-поэмы окажутся на гигантском парусном корабле, узнают реалии морского дела, станут свидетелями и участниками захватывающей погони китобойного судна «Пекод» и капитана Ахава за белым китом-убийцей по имени Моби Дик.

Где: Москва, КЦ «Москвич»

Цена: от 1200 рублей



СУББОТА, 23 февраля

День защитника осознанного потребления

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День защитника Отечества для хипстеров 23 февраля пройдет в арт-пространстве «Свалка». Организаторы переосмыслили праздник и придумали формат, который сможет решить праздничные субботние задачи – сменить имидж, купить подарки, потусить с друзьями, выпить сидр под стрит-фуд и потанцевать. В программе DJ-сет, дизайнерская ярмарка и фудкорт.

Где: Москва, «Свалка» (Измайловское шоссе, 73ж)

Цена: бесплатно

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Выставка «Репетиция весны»

Выставка «Репетиция весны» с 23 февраля по 10 марта пройдет в «Аптекарском огороде». Посетители смогут увидеть около 10 тысяч тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов на два месяца раньше срока. Некоторые тюльпаны похожи на пионы, другие – на розы, лилии, кувшинки и даже на горящее пламя; одни пахнут арбузами, другие карамелью, третьи яблоками. В честь открытия выставки 23 февраля пройдет тропический концерт «Романтики в саду. От Шуберта до Шопена» с шедеврами эпохи романтизма на духовых и струнных инструментах в исполнении музыкантов известного консорциума Simple Music.

Где: Москва, Ботанический сад МГУ («Аптекарский огород»)

Цена: 200-300 рублей

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 февраля

Закрытие выставки «Первозданная Россия»

В это воскресенье последний шанс увидеть выставку «Первозданная Россия» в ЦДХ и полюбоваться удивительными видами российской природы. Специальную программу к 23 февраля на фестивале представят совместно с «Росзаповедцентром». Посетители узнают о профессии «государственный инспектор охраны» - людях, которые стоят на страже первозданной природы России. Посетители фестиваля смогут увидеть документальный фильм «Хранители моря» и пообщаться с настоящим «заповедным спецназом». В последний день работы выставки пройдут лекции и мастер-классы, а также концерт.

Где: Москва, Центральный Дом художника

Цена: 350 рублей

Премьера фильма «Власть»

Фильм «Власть» с Кристианом Бэйлом в главной роли, претендующий на «Оскар» в номинации «Лучший фильм», в российском прокате с 21 февраля. В этот раз режиссер «Игры на понижение» Адам МакКей с любимой темы финансового рынка переключился на мир политики. В центре сюжета – вице-президент США при Джордже Буше-младшем Дик Чейни, которому удалось стать самым влиятельным вторым лицом Америки. Для этой роли теневого игрока, изменившего год американской истории, актер Кристиан Бэйл набрал 18 килограмм.

Где: кинотеатры Москвы и Московской области

Цена: от 250 рублей

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