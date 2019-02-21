РИАМО – 21 фев. Сотрудники полиции городского округа Озеры провели акцию «Госуслуги. Не выходя из дома», в ходе которой рассказали жителям о преимуществах использования портала госуслуг, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Цель акции – привлечение внимания граждан к оказанию государственных услуг органами внутренних дел в электронном виде.

«Во время проведения акции сотрудники правоохранительных органов рассказали о преимуществах пользования порталом госуслуг. Стражи правопорядка объяснили, что теперь электронное заявление возможно подать в любое время, независимо от времени суток, праздничных и выходных дней, через любой компьютер, планшет или мобильный телефон, имеющие допуск к сети интернет», – говорится в сообщении.

Чтобы получить госуслугу, не надо выходить из дома. Достаточно отправить электронное заявление и необходимый перечень документов через портал государственных услуг.

В конце мероприятия, которое прошло в здании ОМВД, полицейские ответили на возникшие у граждан вопросы и раздали памятки о преимуществах при получении государственных услуг в электронном виде.