РИАМО - 21 фев. Небольшой снег, гололедица и мороз ожидаются в Подмосковье и Москве в День защитника Отечества, 23 февраля, после этого в регион придет потепление, сообщил РИАМО в четверг представитель Гидрометцентра России.

«Февраль в этом году зимний, идет тыловая часть циклона, ночью без осадков, ожидается переменная облачность, 23 февраля днем слабый снег, ветер северный и северо-западный, 5-10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду. Гололедица. Ночью минус 12-14 градусов, по области до минус 12 градусов, днем минус 5-7 градусов. Давление вырастет до 760 миллиметров ртутного столба», - сказал собеседник агентства.

По словам синоптика, потепление придет уже 24 февраля - днем ожидается 0-2 градуса.

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