РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 фев. Мастер-класс по изготовлению открыток к Международному женскому дню пройдет 3 марта в селе Сынково подмосковного Подольска, сообщается в группе «МБУК «СДК «Романцево» поселок Радиоцентра Романцево» в социальной сети «ВКонтакте».

«Мастерская по изготовлению праздничных открыток к 8 марта приглашает горожан интересно и с пользой провести воскресный день. Специалисты структурного подразделения «Родник» 3 марта проведут мастер-класс по различным техникам изготовления праздничных открыток. От участников потребуется только воображение, вдохновение и желание порадовать близких людей», – говорится в сообщении.

Все материалы для мастер-класса будут подготовлены организаторами.

Мероприятие пройдет по адресу: село Сынково, дом №24. Начало в 14:00.

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