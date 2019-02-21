РИАМО - 21 фев. Режиссер Джейсон Райтман заверил, что новые «Охотники за привидениями» будут следовать стилю оригинальной дилогии, вышедшей в 1984-1989 годах, сообщает Газета.ru.

«В каждом аспекте мы пытаемся вернуться к оригинальной технике и вернуть фильм фанатам», – сказал Райтман.

Режиссер приходится сыном Айвану Райтману, который снял первые две части «Охотников за привидениями».

«Охотники за привидениями» – знаменитый американский фантастический фильм 1984 года с Биллом Мюрреем в главной роли.

В нем рассказывается о трех молодых ученых, которые занимаются исследованием паранормальных явлений, но особенно их интересуют привидения. После того, как их выгоняют из университета, сочтя эти исследования «глупыми и оскорбительными», они начинают собственное дело, руководствуясь накопленными знаниями.