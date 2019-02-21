РИАМО - 21 фев. Московская область вошла в число 10 регионов-лидеров по итогам января по упоминаемости в контексте указа президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», говорится в сообщении пресс-службы компании «Медиалогия».

Подмосковье заняло восьмое место. В топ-10 также вошли Краснодарский край, Нижегородская, Новосибирская области, Саха, Приморский край, Татарстан, Свердловская и Волгоградская области, Крым.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 49 тысяч источников. При расчете рейтинга учитывалось упоминание регионов РФ в контексте «майского указа №204» Путина. Исследование проводилось по итогам января.

В 2018 году президент РФ подписал указ, в котором поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого разработают национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития: здравоохранение, образование, жилье, экология, автодороги, рынок труда, наука, цифровая экономика, культура, малый бизнес, сотрудничество и экспорт, магистральная инфраструктура.