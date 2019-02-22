Как избавиться от старых покрышек в Подмосковье

Что такое экопрограмма «Шина»
В 2013 году Фонд рационального природопользования запустил экологическую программу «Шина», которая стала частью системы раздельного сбора отходов в Подмосковье.
В рамках программы ведется борьба с незаконными свалками резины и круглогодичный сбор отработавших свое автомобильных покрышек.
За время действия программы собрано около 3 миллионов покрышек.
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У автовладельцев Подмосковья есть возможность избавиться от старых покрышек, не причинив вреда экологии, - любые покрышки диаметром до 2 тысяч миллиметров принимают в специальных пунктах.
Пункты утилизации покрышек работают в 29 городах Московской области. Найти ближайший пункт приема можно на интерактивной карте.
В 2018 году лидерами по сбору покрышек среди муниципалитетов стали Щелково, Солнечногорск, Серпухов, Клин, Домодедово и Руза.
Количество площадок, участвующих в программе «Шина», постоянно растет. На них устанавливаются информационные баннеры, а с этого года еще и специализированные 40-футовые контейнеры для сбора покрышек.
Вывоз и переработка
Шины из пунктов вывозятся спецмашинами при накоплении партии в 20 кубометров резины (это 250 покрышек для легковых автомобилей или 50 – для грузовиков).
Все собранные старые покрышки идут в переработку – их отправляют на специализированные заводы или на собственную линию фонда по утилизации. На производстве резину отделяют от металлической проволоки и подвергают дроблению. Из полученной крошки изготовляют покрытия для спортивных и детских площадок, кровельных материалов, капельных систем полива, битумных мастик, новых шин и др.
В результате отработавшая свое резина проходит замкнутый цикл сбора и утилизации.
Как получить приз эковолонтеру
Активным участником программы по утилизации шин может стать каждый желающий.
Активисты должны выявлять несанкционированные свалки шин и привлекать шиномонтажные сервисы к бесплатному приему утильных автопокрышек от населения.
Организаторы предоставляют волонтерам для работы листовки, наклейки и визитки. Обо всех незаконных свалках шин можно сообщить по телефону «горячей линии»: 8-800-700-35-06.
По итогам года Министерство экологии и природопользования Московской области и Фонд рационального природопользования выявляют самых эффективных эковолонтеров. Победителей экологической программы «Шина» награждают дипломами и смартфонами. Чтобы получить такой приз, нужно выявить 20 несанкционированных свалок (с количеством 50 и более шин) или привлечь к участию в программе 30 и более шиномонтажных мастерских (сдавших не менее 10 шин) на территории одного муниципалитета.
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