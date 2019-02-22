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Как избавиться от старых покрышек в Подмосковье

Куда сдать старые шины в Московской области и как получить приз за участие в экопрограмме, читайте в материале РИАМО.
© Фото, сайт министерства экологии и природопользования Московской области
1

Что такое экопрограмма «Шина»

©  pixabay.com

В 2013 году Фонд рационального природопользования запустил экологическую программу «Шина», которая стала частью системы раздельного сбора отходов в Подмосковье.

В рамках программы ведется борьба с незаконными свалками резины и круглогодичный сбор отработавших свое автомобильных покрышек.

За время действия программы собрано около 3 миллионов покрышек.

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2

Куда сдать ненужные покрышки

©  Вячеслав Нестеров

У автовладельцев Подмосковья есть возможность избавиться от старых покрышек, не причинив вреда экологии, - любые покрышки диаметром до 2 тысяч миллиметров принимают в специальных пунктах.

Пункты утилизации покрышек работают в 29 городах Московской области. Найти ближайший пункт приема можно на интерактивной карте.

В 2018 году лидерами по сбору покрышек среди муниципалитетов стали Щелково, Солнечногорск, Серпухов, Клин, Домодедово и Руза.

Количество площадок, участвующих в программе «Шина», постоянно растет. На них устанавливаются информационные баннеры, а с этого года еще и специализированные 40-футовые контейнеры для сбора покрышек.

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3

Вывоз и переработка

© РИА Новости, Андрей Стенин

Шины из пунктов вывозятся спецмашинами при накоплении партии в 20 кубометров резины (это 250 покрышек для легковых автомобилей или 50 – для грузовиков).

Все собранные старые покрышки идут в переработку – их отправляют на специализированные заводы или на собственную линию фонда по утилизации. На производстве резину отделяют от металлической проволоки и подвергают дроблению. Из полученной крошки изготовляют покрытия для спортивных и детских площадок, кровельных материалов, капельных систем полива, битумных мастик, новых шин и др.

В результате отработавшая свое резина проходит замкнутый цикл сбора и утилизации.

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4

Как получить приз эковолонтеру

© РИА Новости, Константин Чалабов

Активным участником программы по утилизации шин может стать каждый желающий.

Активисты должны выявлять несанкционированные свалки шин и привлекать шиномонтажные сервисы к бесплатному приему утильных автопокрышек от населения.

Организаторы предоставляют волонтерам для работы листовки, наклейки и визитки. Обо всех незаконных свалках шин можно сообщить по телефону «горячей линии»: 8-800-700-35-06.

По итогам года Министерство экологии и природопользования Московской области и Фонд рационального природопользования выявляют самых эффективных эковолонтеров. Победителей экологической программы «Шина» награждают дипломами и смартфонами. Чтобы получить такой приз, нужно выявить 20 несанкционированных свалок (с количеством 50 и более шин) или привлечь к участию в программе 30 и более шиномонтажных мастерских (сдавших не менее 10 шин) на территории одного муниципалитета.

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Ольга Флягина
ПодмосковьеАвтомобили
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