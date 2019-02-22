Как избавиться от старых покрышек в Подмосковье

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© Вячеслав Нестеров

У автовладельцев Подмосковья есть возможность избавиться от старых покрышек, не причинив вреда экологии, - любые покрышки диаметром до 2 тысяч миллиметров принимают в специальных пунктах.

Пункты утилизации покрышек работают в 29 городах Московской области. Найти ближайший пункт приема можно на интерактивной карте.

В 2018 году лидерами по сбору покрышек среди муниципалитетов стали Щелково, Солнечногорск, Серпухов, Клин, Домодедово и Руза.

Количество площадок, участвующих в программе «Шина», постоянно растет. На них устанавливаются информационные баннеры, а с этого года еще и специализированные 40-футовые контейнеры для сбора покрышек.

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